Месси оплевали во время матча отбора ЧМ-2026

В матче квалификационного раунда чемпионата мира - 2026 между сборными Аргентины и Парагвая произошел скандальный эпизод. Игрок гостевой команды Антонио Санабрия плюнул в спину нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

Этот эпизод попал в эфир телетрансляции. После словесной перепалки парагваец плюнул в аргентинскую звезду, когда тот проходил рядом. Главный рефери встречи никак не отреагировал на это действие Санабрии.

Поединок прошел в Буэнос-Айресе и завершился минимальной победой Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди на третьей минуте.

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