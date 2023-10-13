Быстров - о сборной России: «Надо лучше готовить футболистов физически»

Известный в прошлом полузащитник, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Камеруна. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

«Многие игроки, которые вышли на поле, говорили, что в чемпионате России не испытывали таких сложностей. Надо лучше готовить футболистов физически, требовать, чтобы они не останавливались и продолжали действовать активно», - поделился своим мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий товарищеский поединок сборная России сыграет против национальной команды Кении. Встреча состоится на стадионе в Турции 16 октября.