Соболев — о матче с Камеруном: «Для меня неважно, с кем мы играем»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о победе над Камеруном (1:0) в товарищеском матче, который состоялся вчера, 12 октября.

Футболист назвал Камерун сильной и хорошей командой, отметив при этом, что на любую игру он настраивается максимально серьёзно.

«Чувствуется ли, что это был самый сильный соперник после отстранения сборной? Как я уже говорил, для меня неважно, с кем мы играем. Я выхожу и играю со всеми с максимальной мотивацией», — цитирует Соболева «Советский спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении. Начало — в 19:00 по московскому времени.