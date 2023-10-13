Малафеев: «Не стал бы говорить, что Сафонов - самый сильный вратарь сборной России»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в товарищеской встрече с Камеруном.

«Матвей достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Не стал бы говорить, что он самый сильный в сборной, все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари», - приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Спарринг завершился минимальной победой сборной России со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против национальной команды Кении 16 октября.