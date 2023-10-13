Тарханов назвал лучшего футболиста сборной России в матче с Камеруном

Футбольный тренер Александр Тарханов назвал лучшего игрока сборной России в товарищеском поединке против национальной команды Камеруна. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Фёдор Чалов.
«Очень понравились подключения Волкова. Бороздил всю правую бровку, отдавал передачи. Просто супер! Сергей, конечно, впечатлил. Волков - лучший игрок матча», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Следующий поединок сборная России проведет против национальной команды Кении. Встреча состоится в Турции 16 октября.
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