Тарханов — о матче Россия — Камерун: «Одолели серьёзного соперника»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о победе сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче, который состоялся вчера, 12 октября.

Напомним, единственный и победный мяч в прошедшей игре забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ближе к концу первого тайма.

«Мне игра понравилась. Добротный матч, не скучный. Событийный. Мы забили, имели ещё моменты. Одолели серьёзного соперника», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч российская команда проведёт 16 октября против Кении. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.