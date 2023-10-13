Жена Карпина: «Победа над Камеруном - хороший ответ всем скептикам»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал результат вчерашнего товарищеского поединка против Камеруна.

«Это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это хороший ответ всем скептикам», - рассказала Карпина в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

Контрольная встреча сборных России и Камеруна состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов в первом тайме.