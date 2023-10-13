Радченко: «Победа над Камеруном - ответ критикам сборной России»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о результате товарищеской встречи против национальной команды Камеруна. Подопечные Валерия Карпина одержали минимальную победу со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Фёдор Чалов.

«Эта победа - ответ критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других. Победа с очень хорошей сборной, это тоже показатель уровня, на котором находится наша команда», - передает слова Дмитрия ТАСС.

Добавим, что 16 октября сборная России проведет еще один товарищеский поединок. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет сборная Кении.