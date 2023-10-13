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Чалов поблагодарил болельщиков сборной России

13 Октября 2023 • 08:46 Комментировать

Форвард сборной России Фёдор Чалов отметил поддержку со стороны болельщиков во время домашнего товарищеского матча против национальной команды Камеруна.

«Хочу поблагодарить болельщиков, была классная атмосфера на стадионе. Классно, когда тебя поддерживает весь стадион, тем более побеждать и забивать, играя за сборную. Это дорогого стоит», - передает слова нападающего пресс-служба национальной команды.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился минимальной победой сборной России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Чалов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Фёдор Чалов
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