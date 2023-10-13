Чалов высказался о дебютном голе за сборную России

Форвард сборной России Фёдор Чалов прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду. Нападающий поразил ворота Камеруна в товарищеской встрече.

«Не переживал, что до этого не было голов за сборную, как-то абстрагировался. Понятно, что в глубине души хотелось закрыть гештальт. Рад, что получилось сделать это именно в этой игре», - передает слова нападающего пресс-служба национальной команды.

Напомним, что сборная России победила Камерун на стадионе «ВТБ Арена» со счетом 1:0.

Следующий товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграют против Кении 16 октября.