Бразилия допустила осечку в матче с Венесуэлой

В рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на домашнем поле встречалась с национальной командой Венесуэлы. Соперники расписали ничью со счетом 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. За бразильцев отметился Габриэль, а в составе венесуэльцев забил Бель.
Бразилия занимает второе место в турнирной таблице, а Венесуэла идет шестой.
Протокол игры
|(1:0) Габриэль дос Сантос50'
|85'Бель Эдуард (1:1)
Эдерсон Мораес•Данило Луис 42' (Коуто Ян ( 42' ) •Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос•Арана Гильерме•Гимараэс Бруно 79' (Жерсон Сантос ( 79' ) •Каземиро Карлос 79' (Кунья Матеус ( 79' ) •Родриго•Неймар•Винисиус Жуниор 79' (Андре ( 79' 83') •Ришарлисон 56' 59' (Жезус Габриэл ( 59' )
Ромо Рафаэль•Гонсалес Александр•Осорио Йордан•Анхель Вилькер•Макоун Кристиан•Мачис Дарвин 58' (Сотельдо Йеферсон ( 58' ) •Эррера Янгель 31' 46' (Кассерес Кристиан ( 46' ) •Ринкон Томас 33' 67' (Морено Хуниор ( 67' ) •Соса Самуэль 79' (Бель Эдуард ( 79' ) •Кордова Серхио 46' (Саварино Джефферсон ( 46' ) •Рондон Саломон
Сегодня.
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