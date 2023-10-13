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Чемпионат мира 2026

Бразилия допустила осечку в матче с Венесуэлой

13 Октября 2023 • 07:34 Комментировать
Бразилия
1:1
Венесуэла

В рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на домашнем поле встречалась с национальной командой Венесуэлы. Соперники расписали ничью со счетом 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. За бразильцев отметился Габриэль, а в составе венесуэльцев забил Бель.

Бразилия занимает второе место в турнирной таблице, а Венесуэла идет шестой.

Протокол игры  
Бразилия1:1Венесуэла
(1:0) Габриэль дос Сантос50'  
  85'Бель Эдуард (1:1)
Эдерсон МораесДанило Луис   42' (Коуто Ян (   42' ) Маркиньос МаркосГабриэль дос СантосАрана ГильермеГимараэс Бруно   79' (Жерсон Сантос (   79' ) Каземиро Карлос   79' (Кунья Матеус (   79' ) РодригоНеймарВинисиус Жуниор   79' (Андре (   79'   83') Ришарлисон   56'   59' (Жезус Габриэл (   59' )
Запасные: Бремер ГлейсонНино IIIАугусто КарлосВейга РафаэльПерри ЛукасАлиссон БекерНерес Давид
Ромо РафаэльГонсалес АлександрОсорио ЙорданАнхель ВилькерМакоун КристианМачис Дарвин   58' (Сотельдо Йеферсон (   58' ) Эррера Янгель   31'   46' (Кассерес Кристиан (   46' ) Ринкон Томас   33'   67' (Морено Хуниор (   67' ) Соса Самуэль   79' (Бель Эдуард (   79' ) Кордова Серхио   46' (Саварино Джефферсон (   46' ) Рондон Саломон
Запасные: Мартинес ХосефРамирес ЭрикНаварро МигельФеррареси НауэльГратероль ХоэльБароя АлайнРосалес Роберто
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