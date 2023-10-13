Бразилия допустила осечку в матче с Венесуэлой

В рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на домашнем поле встречалась с национальной командой Венесуэлы. Соперники расписали ничью со счетом 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. За бразильцев отметился Габриэль, а в составе венесуэльцев забил Бель.

Бразилия занимает второе место в турнирной таблице, а Венесуэла идет шестой.