Аргентина минимально победила Парагвай, Месси вышел на замену

В домашнем поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Парагвая. Действующие чемпионы мира отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил защитник Николас Отаменди.
Отметим, что звездный форвард Лионель Месси вышел на поле во второй тайме, заменив Хулиана Альвареса.
Протокол игры
|(1:0) Отаменди Николас3'
Мартинес Эмилиано•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас•Тальяфико Николас•Де Пауль Родриго 90' (Окампос Лукас ( 90' ) •Фернандес Энцо 7' 80' (Паредес Леандро ( 80' ) •Макаллистер Алексис•Гонсалес Николас 90' (Ло Чельсо Джовани ( 90' ) •Мартинес Лаутаро•Альварес Хулиан 53' (Месси Лионель ( 53' )
Карлос Мигел Коронел•Гомес Густаво•Бальбуэна Фабиан•Алонсо Хуниор 21' 76' (Вильясанти Матиас ( 76' ) •Рамирес Иван 46' (Рохас Роберт ( 46' ) •Эспиноса Матиас•Санчес Ричард II•Кампусано Альваро 71' (Охеда Брайан ( 71' ) •Барейро Антонио 50' 70' (Санабрия Антонио ( 70' ) •Альмирон Мигель 86' (Авалос Габриэль ( 86' ) •Соса Рамон
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