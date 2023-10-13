Аргентина минимально победила Парагвай, Месси вышел на замену

В домашнем поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Парагвая. Действующие чемпионы мира отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил защитник Николас Отаменди.

Отметим, что звездный форвард Лионель Месси вышел на поле во второй тайме, заменив Хулиана Альвареса.