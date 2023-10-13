Месси остался в запасе сборной Аргентины на матч против Парагвая

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался в запасе «альбиселесте» на первый матч отборочного этапа чемпионата мира - 2026 против Парагвая.

На домашний поединок главный тренер чемпионов мира Лионель Скалони определил такой состав: Э. Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, де Пауль, Альварес, Л. Мартинес, Гонсалес.

Победители катарского мундиаля начнут путь к защите титула в пятница, 13 октября. Стартовый свисток матча между сборными Аргентиной и Парагваем в Буэнос-Айресе назначен на 2:00 по московскому времени.