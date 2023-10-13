Газзаев: Сборная России может записать себе в актив матч с Камеруном

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу российской команды в матче с Камеруном.

«Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч. Состав был максимально приближен к боевому», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, для российской сборной сейчас важна любая победа, похвалив подопечных Валерия Карпина за прошедшую встречу.

Напомним, что российская команда одержала победу со счётом 1:0. Автором единственного мяча в ворота Камеруна стал форвард Фёдор Чалов.