Алексей Миранчук: «Очень рад, что сыграли с братом на одном поле»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о домашней победе в товарищеском матче против Камеруна.

«Эмоции от игры за сборную — супер. Очень рад, что сыграли с братом на одном поле. 20 тысяч болельщиков в Москве? Очень приятно», — заявил хавбек в интервью «Спорт-Экспрессу». Оба брата вышли на поле «ВТБ Арены» на 65-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Подопечные Валерия Карпина одержали победу с минимальным счётом благодаря голу Фёдора Чалова.