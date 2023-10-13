Сафонов назвал «кидалой» Андре Онана

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о вратаре «Манчестер Юнайтед» и камерунской национальной команды Андре Онана.

«На Онану интересно было бы посмотреть. Он сказал, что даст футболку, но не дал. Кидала, получается, ха-ха», — приводит слова вратаря Sport24.

Основной страж ворот «красных дьяволов» остался в запасе на товарищеский матч, прошедший 12 октября в Москве. Сборная России одержала домашнюю победу с минимальной счётом, а автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.