Гранат: Сборная России заслуженно победила у Камеруна

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о победе над Камеруном в прошедшем товарищеском матче.

«Игра была довольно равная. Ребята — молодцы, здорово проявили себя. Считаю, что заслуженно победили сегодня, потому что использовали свои моменты. Если честно, от Камеруна ждал большего, именно от игры в атаке», — заявил Гранат в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, «неукротимые львы» слабо реализовали имеющиеся возможности забить гол.

Напомним, что сборная России выиграла у Камеруна с минимальным счётом. Единственный гол забил Фёдор Чалов.