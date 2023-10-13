Сафонов: Игра против сборной Камеруна понравилась

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о победе в товарищеском матче над Камеруном.

«Игра понравилась. Камерун — хорошая команда. Камерунцы показали, что хорошо подготовлены физически. Бегут, несутся», — приводит слова вратаря «Спорт-Экспресс». Также Сафонов отметил, что ему было интересно выходить из-под прессинга соперника, что в конце матча вызвало у соперника неуверенность.

Напомним, что сборная России одержала минимальную победу. Автором победного гола стал нападающий Фёдор Чалов, отличившийся в первом тайме.