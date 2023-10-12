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Тарханов: У этой сборной России есть будущее

12 Октября 2023 • 23:54 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о перспективах сборной России после домашней победы над Камеруном.

«У этой сборной есть будущее, конечно. Все хорошие молодые ребята. Единственное, надо, чтобы нас побыстрее запустили в Европу, чтобы игроки не пропали, а то все равно это только товарищеские игры», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Тарханов заявил, что ему понравилась прошедшая встреча, отметив слаженность в действиях молодых и опытных футболистов. По его мнению, сейчас не время для критики российской сборной, которой нужно развиваться.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина одержали победу с минимальным счётом. Автором гола стал Фёдор Чалов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов
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