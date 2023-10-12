Ондуа: «Обидно, что проиграли России, но матч был хороший»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал поражение в товарищеском матче против российской команды.

«Обидно, что проиграли, но матч был хороший, такие спарринги нам в будущем помогут. Хочу поблагодарить каждого болельщика, который пришёл на стадион, тех, кто пишет мне. Играть здесь великолепно», — приводит слова хавбека «Серветта» «Матч ТВ».

Также Ондуа заявил, что наличие Эрика Чупо-Мотинга и Андре-Франка Замбо-Ангисса не изменило бы ход матча, отметив слабую реализацию моментов со стороны «неукротимых львов».

Напомним, что сборная России одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче на «ВТБ Арене» забил Фёдор Чалов.