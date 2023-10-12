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Малафеев: Российской обороне было тяжело против скоростных игроков Камеруна

12 Октября 2023 • 23:28 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о победе в товарищеском матче над национальной командой Камеруна.

«Я не называл бы этот матч доказательством, что мы готовы, вернувшись, соперничать с лучшими сборными на официальных турнирах, конкурировать с ними. Были определённые трудности, над которыми ещё работать и работать. Видно было, что нашей обороне тяжеловато даются скоростные футболисты Камеруна», - приводит слова бронзового призёра чемпионата Европы Metaratings.ru. Малафеев также назвал Камерун достойным соперником, отметив, что ему было интересно наблюдать за прошедшим поединком.

Напомним, что гол Фёдора Чалова в первом тайме позволил подопечным Валерия Карпина одержать победу с минимальным счётом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев Сборная Камеруна
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