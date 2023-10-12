Колосков: Против Камеруна была самая хорошая игра России за последнее время

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Камеруном в товарищеском матче.

«Одно дело — товарищеский матч, другое — официальная игра. Но сегодня наши ребята сыграли здорово. Это был самый серьёзный соперник и самая хорошая игра сборной России за последнее время», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, в исполнении подопечных Валерия Карпина был продемонстрирован футбол самых высоких требований, отметив агрессию и смелость со стороны игроков.

Напомним, что российская национальная команда выиграла с минимальным счётом благодаря голу Фёдора Чалова. Эта победа стала первой с марта текущего года.