Самедов: Ждал большего от Камеруна, но Россия играла лучше

Бывший футболист российской национальной команды Александр Самедов прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной Камеруна.

«Победили, молодцы, была нормальная игра. Я сегодня ждал большего от Камеруна, но это можно связать с тем, что Россия играла лучше. Очень важный фактор, что выиграли дома», - приводит слова участника ЧМ-2018 Metaratings.ru. Также Самедов отдельно отметил хороший матч вратаря российской сборной Матвея Сафонова.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина одержали домашнюю победу с минимальным счётом благодаря голу Фёдора Чалова. Сборная России не выигрывала с марта текущего года.