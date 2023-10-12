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Карпин: «Всем огромное спасибо за поддержку, за то, что потратили на нас время и поддерживали»

12 Октября 2023 • 22:29 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с командой Камеруна поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Илья Помазун приезжает уже не на первый сбор с командой, но пока не дебютировал. Есть ли шанс, что он сыграет с Кенией?

- Шанс всегда есть.

- У Ригобера Сонга спросили, чтобы он оценил ваш стиль. Он оценил положительно, что у вас особый стиль, который передает вашу состоятельность. Как вы его оцените?

- Очень прикольный дяденька, очень. В кепке, модный. Мне очень понравился его стиль. Про мой? Мне просто выдали костюм, и я в нем хожу. Не я, это меня так одели.

Меня почему-то про это никто не спросил: «Приятно ли дома играть практически при полном стадионе»? Приятно. Очень приятно. Большое спасибо организаторам матча и болельщикам, которые пришли. Возможно, поэтому тоже этот матч получился лучше, чем другие. Потому что антураж матча предполагал, что он не такой товарищеский, как был до этого, например. Всем огромное спасибо за поддержку, за то, что потратили на нас время и поддерживали.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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