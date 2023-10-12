Булыкин похвалил сборную России за победу над Камеруном

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об итоге товарищеского матча России и Камеруна.

«Хорошая игра, хороший состав, порадовала молодая линия обороны, а самое главное, победный результат. Сборная России могла забить ещё, но судья зафиксировал офсайд. Впрочем, могли забивать и нам, но Сафонов выручил несколько раз команду», — заявил участник Евро-2004 в интервью изданию «РБ Спорт». Булыкин отметил, что подопечные Валерия Карпина подарили стране праздник, что важно, учитывая статус команды и желание людей гордиться сборной.

Напомним, что матч на «ВТБ Арене» завершился минимальной победой России. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.