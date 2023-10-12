Карпин: «В игре с Кенией Миранчуки выйдут с первых минут»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с командой Камеруна пообещал в следующем поединке задействовать вместе братьев Миранчуков.

- Почему братьев Миранчуков решили выпустить именно вместе? Неужели совпало? Или как шутка, может быть, они сами попросились выйти вместе именно в товарищеском матче?

- Естественно, они сами не просили. Нам бы хотелось, чтобы они вместе сыграли. Много они играли или мало вместе, не знаю. У братьев-близнецов присутствует взаимопонимание, взаимосвязь. В игре с Кенией выйдут с первых минут, если с ними ничего не случится. Состав сильно изменится, они, например, выйдут.

- Нынешний матч - самое лучшее, что произошло со сборной после февраля прошлого года?

- Судя по результату, игре и уровню соперника, можно сказать и так. Все, что происходило до этого, я не стал бы говорить, что всё было плохое. Все эти матчи, которые были до этого, 100% помогли или помогают сегодняшнему матчу. Если бы не было тех матчей, возможно, сегодня такого матча бы не было и выигрыша. Говорить, что те матчи плохие, а этот - хороший… этот получился лучше, чем другие. Хорошо, что мы не так давно, по-моему, 16-го играли с Катаром, поэтому воспоминания свежи у футболистов по требованиям, что мы тренируем и хотим видеть в сборной. Для них это было не совсем новым, как после Ирака, с которым мы играли в марте. Полгода не собирались, поэтому понятно, что нужно какое-то время всем освоиться.