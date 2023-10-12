Александр Мостовой: Игра сборной России против Камеруна смотрелась неважно

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от товарищеского матча национальной команды против Камеруна.

«Честно сказать, игра сборной России смотрелась неважно. Понятно, что мы давно не побеждали, давно не играли с соперниками хорошего уровня, но по всем вводным преимущество на нашей стороне. Прогнозировать было невозможно, потому что было непонятно состояние Камеруна», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Также Мостовой разочаровался уровнем сопротивления соперников подопечных Валерия Карпина, отметив, что не увидел со стороны камерунской сборной желания играть на результат.

Напомним, что первый с 2021 года московский матч российской команды завершился минимальной победой. Единственный гол в первом тайме забил Фёдор Чалов.