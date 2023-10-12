Карпин пообещал масштабную ротацию состава в матче с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с командой Камеруна ответил на вопрос о планах на будущее.

- Ближайшая игра со сборной Кении. Что дальше, есть понимание? Нет пока других соперников?

- Пока нет. Если даже есть какие-то наметки, я точно ничего не говорю, а РФС объявляет об этих матчах, когда уже всё, все бумаги подписаны.

- Сильно ли изменится стартовый состав в матче с Кенией по сравнению со стартовым составом в матче с Камеруном?

- Сильно.