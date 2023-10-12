Карпин: «Мы бы с удовольствием сыграли против бразильских клубов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с командой Камеруна пожаловался на обилие ошибок и оценил вероятность игры против бразильцев.

- Молодёжная сборная играет в Бразилии против молодежных команд. А есть желание и возможность сборной России сыграть там против профессиональных команд?

- Желание точно есть, возможности? Не ко мне вопрос. Мы бы с удовольствием провели. Но пока об этом только мечтаем.

- Как бы вы оценили сегодня игру сборной? Это максимум на сегодняшний день, или есть куда улучшать?

- Я думаю, что были неплохие моменты сегодня, что я говорил по поводу кайфа или нервов. Нервов было больше, потому что мы обязаны играть лучше, если мы исключим потери, особенно в первом тайме. Потери необъяснимые, необоснованные, непонятные. Вы спросите: «Почему?». Скажу: «Не знаю». Было слишком много потерь для игроков такого уровня, игроков сборных в абсолютно простых ситуациях, в обработке мяча, когда он отскакивал, в передачах на 4-5 метров, совсем теряли. После этого мы выходим из обороны или в позиционной атаке, находимся в центре поля, вдруг необоснованная ничем потеря - понятно, что наши игроки расставлены для атаки. Пропускали после таких потерь опасные атаки Камеруна. Если необъяснимый, необоснованный брак исключить, даже сегодня было бы намного лучше.