Карпин: «Отправили Уткина от греха подальше в Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с командой Камеруна объяснил невыход на поле Даниила Уткина.

- Вопрос о еще одном отсутствующем игроке. Что с Даниилом Уткиным, полетит ли он на второй матч?

- Вчера вы спрашивали: «Все ли здоровы, все ли готовы»? Тренировались все здоровы, по приезду в Новогорск плохо себя почувствовал, температура поднялась. Чтобы исключить возможное заражение, делаем все пробы сейчас, отправили от греха подальше, чтобы не дай бог еще кто-то не вылетел. Едет в Ростов.