Карпин: «Больше нервов было, чем кайфа в игре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции дал комментарий по игре с командой Камеруна.

- Было ощущение, что вы и команда больше всего сегодня кайфонули за все время отстранения. Это так?

- Кайфонули? Наверное, нет. Больше нервов было, чем кайфа в игре. Не знаю, кайфовали ребята на поле или нет, но многое получалось. Очень многое не получалось, к сожалению. Нервов было больше, чем кайфа.

- Вынос Камеруна состоялся?

- Нет, состоялся матч, который выиграли, слава богу.

- Почему отсутствовал сегодня Георгия Джикия?

- На его позиции играл другой игрок

- Почему?

- Потому что я так решил.

- Почему вы так решили?

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- Потому что мне так захотелось.