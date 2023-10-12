Глушаков — о победе сборной России: Камерун выглядел недонастроенным, будто не подъехали на матч

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе сборной России над национальной командой Камеруна.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

«Футболисты получат уверенность после победы над Камеруном. Сборная России неплохо сыграла, но Камерун выглядел недонастроенным — такое ощущение, что особо не подъехали на матч», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Помимо этого, хавбек отметил неплохую игру голкипера сборной России Матвея Сафонова.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 16 октября. Начало товарищеской игры запланировано на 19:00 по столичному времени.

Чалов забил дебютный гол за сборную России