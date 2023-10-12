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Деменко: «Может это был какой-то другой Камерун?» эксклюзив

12 Октября 2023 • 21:53 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о матче сборной России с Камеруном.

- Какие выводы можно сделать по игре нашей сборной?

- Я рад, что победили. Давно все ждали этой победы. В соперниках была довольно сильная сборная. Кто бы что ни говорил. Мне понравились связки защитников, как играли Солдатенков, Волков. А что тревожило, так это игра Сафонова в некоторых моментах. Он делал очень много передач через Глебова. Надо играть попроще, выбивать мяч. Зачем нужны эти короткие пасы? Он хорошо играет ногами, длинными передачами, но была у Сафонова какая-то самоуверенность. Другие команды нас накажут за это.

- Но Сафонов много выручал.

- Не спорю. Он очень хорошо выходил, сокращал. Но и соперник не исполнял. Хотя тут тоже заслуга Матвея. Может это был какой-то другой Камерун? А в целом, сейчас хотя бы вырисовываются какие-то интересные позиции. Есть прогресс. Волков мне понравился, он играл очень уверенно. Понятно, что Карпин еще будет дорабатывать что-то по некоторым позициям. Я рад за Кузяева, которому европейский чемпионат придал внутреннюю харизму. Видно, что он стал лидером нашей команды.

- Перед игрой были опасения, что у сборной России могут возникнуть проблемы с мотивацией, что нередко случалось. Сегодня такой проблемы не было. Почему?

- Просто Камерун дал играть. Наши футболисты спокойно разыгрывали мяч. Не было от соперника какого-то особенного прессинга. Не знаю, чем это вызвано, потому что Камерун – интересная сборная. Поэтому хочется поаплодировать нашей команде за то, что он здорово сыграла. Что-то вырисовывается.

- Чувствуется, что вы ждали большего от Камеруна.

- Да. Это ведь сильная сборная. Правда, некоторые ее футболисты не играли. Может, перелет сказался на игре соперника.

- Кого отметите по игре сборной России?

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- Рад за Чалова, который забил. Он очень работоспособный. Карпин выставил Облякова под нападающим, то есть пытался клубные связки использовать. Он знал, что Обляков играет с Чаловым, и они дополняют друг друга. Надо нащупывать взаимодействия, и мы видим, что это и происходит.

- Эти клубные связки Карпин использует, потому что нет времени сыгрываться?

- Да. Как ни крути, Карпин понимал, что надо себя проявлять. Полноценного тренировочного процесса нет, и ему надо было выставлять связки. Поэтому ребята выходили двойками.

- Наиграла сборная России на победу?

- Конечно. Моменты были, видно, что ребята более серьезно подошли к игре. Матчи с Казахстаном, Узбекистаном и сегодня – это небо и земля. Видно какое-то спокойствие, наработки. Было видно, что ребята хотели выиграть.

Елена Григорьевская

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