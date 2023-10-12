Карпин: «Слишком много необоснованного брака в простых передачах»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Камеруна.

- Какие сейчас ощущения? Потому что мы вас видели нервничающим из-за того, что что-то не получалось, но, тем не менее, есть победа, домашняя, впервые за долгое время.

- Победа есть, но всё, что вы сказали - эмоции еще не улеглись. Больше у меня… я ребят поздравил, естественно, с победой, но в перерыве на это обращали внимание, что было слишком, слишком, СЛИШКОМ много необоснованного брака в простых передачах. Сказать тренеру: «Ребята, не теряйте мяч»? Это бред сумасшедшего. Это понятно, они сами знают, что мяч терять не надо, но, видимо, поле, ноги у нас такие, либо техника у нас такая. Но если бы не было столько потерь, результат мог быть еще лучше.

- Есть какое-то объяснение этих потерь?

- Это необъяснимые для меня потери.

- По поводу уровня соперника и интенсивности игры - большого отличия от нашего чемпионата не чувствовалось?

- Не чувствовалось с трибуны, наверное. На бровке чувствовалось. Когда мимо тебя пробегают футболисты сборной Камеруна. Но наши футболисты выдержали и молодцы. Мы про это говорили после Катара, что физически настроиться сложно, если ты не готов, но ментально мы должны были понимать, что скорости будут другие. Я думаю, что, в принципе, получилось.

- Гол, единственный засчитанный в этом матче. Фёдор Чалов говорил, что это была наигранная заготовка. Насколько много времени, чтобы стандарт наиграть, нужно много времени? Что удалось из этого сегодня реализовать?

- Не всё, всё реализовать никогда не получается. Если бы получалось, было бы 10:0. Сколько там, было 10 угловых?

- Фёдор говорил, что должен был быть на ближней штанге.

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- Я и говорю, мы наигрывали его на ближней, два игрока пошли на ближнюю, а он пошел на дальнюю, мяч перелетел, и он забил. Кто тренирует стандарты, понимает, что можно сделать все идеально, а последний удар не получился. Или передача три сантиметра не долетела или выше, или ниже. Говорить о том, что это наигранный стандарт… сейчас бы Пиняев мяч не достал.

- Что скажете по действиям центральных защитников? Непривычная связка Осипенко и Солдатенкова. Они впервые играют.

- Неплохо, было два момента, особенно запомнились во втором тайме, когда вратарь выбивал от своей штрафной за спину. И Сильянов, я думаю, это наш самый быстрый защитник, от него все равно 20-й номер убежал. Игроки скоростные, быстрые. Но там выручал Сафонов, было 2-3 великолепных спасения. Мы что, думали, что 8:0 будет, а у них моментов не будет?

- Вариант прессинга во втором тайме, когда Соболев пошел выше и стал доигрывать вратаря и центральных защитников. Это установка на боле агрессивную игру?

- Мы просили так же агрессивно, там Федя в первом тайме больше играл по опорным, а во втором тайме, когда Соболев выходил, сказали, чтобы бежал на центрального сразу, выдвигался без проблем. Если не очень далеко от вратаря, в 10-15 метрах, то и на вратаря тоже.

- До игры было распределено, что они по тайму сыграют?

- Не по тайму, думали, что Федя и побольше сыграет. Он гол забил, красавец, вопросов нет, но для него было слишком много потерь. Для футболиста такого мастерства был перебор, он сам удивлен.

- Почему Харин играл справа?

- Потому что там, где играл Сильянов, был 20-й номер, непростой и быстрый. Войти в игру и сразу стать играть против 20-го номера, который может от тебя убежать за доли секунды… Я думаю, что полегче в этом отношении было с правого фланга. Харин играл что справа, что слева в «Ахмате», ему тоже без разницы.

- Обобщить если: что этот матч дал команде? Потому что особенная обстановка, вернулись в Москву, особый состав, это уже не эксперименты, а что-то приближенное к тому, что мы могли бы видеть в официальном матче?

- Навскидку не вспомню, кто у нас в Катаре играл, но и там у нас был примерно состав, приближенный, не было 8 новичков в составе. Что дала эта игра? Она дала очень много. Эти игры были недалеко, три недели назад или месяц назад играли с Катаром. Эти игры дают понимание, прежде всего, футболистам, что такое там европейский, хотя команда африканская, футбол. Это дает пищу для размышления и положительные эмоции. Понимаю, что можно, если готовиться, настраивать и выполнять установку, то можно против таких команд играть. Хотя сложно. Когда на бровке стоишь, понимаешь это не так, как в первом ряду.