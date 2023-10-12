Динияр Билялетдинов: Сафонов — лучший игрок сборной России в матче с Камеруном

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил игру вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Не знаю, кто мог бы сыграть лучше. Сафонов отработал очень неплохо. Лучший игрок в составе нашей команды. Исходя из того, что он предотвратил три-четыре момента, которые могли закончиться голом», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Автором единственного гола в игре стал нападающий Фёдор Чалов, который отметился на 40-й минуте.

В составе сборной России 24-летний Сафонов провел 11 матчей, пропустил восемь мячей и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.