Сборная России довела до восьми матчей новую серию без поражений при Карпине

Национальная сборная России продолжает серию без поражений в тех матчах, в которых командой руководит на бровке Валерий Карпин. Она после победы над командой Камеруна достигла восьми матчей кряду.

Напомним, что последнее поражение на футбольном поле, когда командой руководил Карпин, сборная потерпела в ноябре 2021 года. Тогда в игре квалификации на чемпионат мира в Катаре россияне уступили хорватам – 0:1.

С тех пор россияне по политическим причинам не играют в официальных матчах. После отстранения сборная в контрольных матчах победила команду Кыргызстана (2:1), сыграла в нулевые ничьи с командами Таджикистана и Узбекистана, сыграла вничью с командой Ирана (1:1), обыграла сборную Ирака (2:0), разошлась миром с олимпийской сборной Египта (1:1) и сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

Единственное поражение после матча со сборной Хорватии россияне потерпели под руководством Виктора Онопко в минувшем сентябре – во второй игре против олимпийской сборной Египта (1:2).