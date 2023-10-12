Баринов: «Один из лучших наших матчей в последнее время»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со сборной Камеруна.

- Вы могли пенальти заработать? В чемпионате России такой могли дать?

- Нет. Он в корпус играл.

- Как было по ощущениям, с чем можно сравнить? Вы в Лиге чемпионов играли и забивали.

- Игра мне не показалась такой легкой. Не знаю, как было видно вам, с трибуны. Хорошие были выходы из обороны, что мне очень сильно понравилось. Что не понравилось, теряли очень много простых мячей. Иначе счет был бы покрупнее.

- Было немало голевых моментов у сборной Камеруна. И во втором тайме ошибка присутствовала. Как это выглядело со стороны? Что происходило с командой в этот момент?

- В таких моментах все в Мотю [Матвея Сафонова] били. Там каких-то сумасшедших сэйвов я не вижу. Все молодцы, не буду выделять Сафонова. Один из лучших наших матчей в последнее время в плане организации игры.

- Вы чувствуете себя лидером нынешней сборной России?

- Я стараюсь им быть. У меня есть такие качества в «Локомотиве», как здесь. Тренер доверяет мне с капитанской повязкой, я стараюсь не подводить. Работаю во благо команды.