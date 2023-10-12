Глебов: «Чтобы был какой-то результат, мы должны выкладываться на 100-150%»

Полузащитник сборной России Данил Глебов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со сборной Камеруна.

- Первый тайм. Как оно было? Давно не играли в Москве, такая аудитория, соперник, по ощущениям, совсем другого уровня?

- Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто поддерживал нас через экран, большое спасибо, эта победа для вас. Что касается игры, достаточно неплохо играли, был виден рисунок, конечно, чуть подводили ошибки в передачах, где-то сами резали. Но мы пытаемся играть в этот футбол. Главное, чтобы не было страха.

- Что имеется в виду «этот футбол»?

- Это, наверное, когда мы с мячом, пытаемся натянуть, даже видя, что Матвей Сафонов максимально натягивал, наши защитники.

- Самоотдача, добавим такое слово.

- Самоотдача, прессинг, всё, всё должно быть, наверное. Чтобы был какой-то результат, мы должны выкладываться на 100-150%.

- По ощущениям эта игра насколько по процентам была близка к возможной официальной игре за сборную?

- Наверное, максимально приближенной по атмосфере, сопернику и ритму. Показалось так, что максимально приближенной.