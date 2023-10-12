Более 20 тысяч зрителей посетили матч сборной России с Камеруном

Стало известно, сколько поклонников футбола пришло на товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна.

Контрольная встреча между Россией и Камеруном продолжается в эти минуты. Игра проходит на домашнем стадионе московского «Динамо», на трибунах которого присутствуют 20 152 человека.

На данный момент подопечные Валерия Карпина ведут в счете – 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов. Стоит отметить, что для форварда ЦСКА этот мяч стал дебютным в составе сборной России.

Следить за всеми событиями матча Россия – Камерун можно в текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.