Чалов забил дебютный гол за сборную России

Форвард ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов впервые забил за национальную команду.
25-летний Чалов отметился забитым мячом в товарищеском матче со сборной Камеруна, сумев в упор расстрелять вратаря соперника со второй попытки.
Стоит сказать, что игра с Камеруном стала для Чалова лишь седьмой в его карьере, несмотря на то, первый раз он попал в заявку сборной России еще в 2018 году.
Контрольный поединок сборной России и сборной Камеруна продолжается в эти минуты. Все события встречи освещаются в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 16 октября против Кении.
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