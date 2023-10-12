Чалов забил дебютный гол за сборную России

Форвард ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов впервые забил за национальную команду.

25-летний Чалов отметился забитым мячом в товарищеском матче со сборной Камеруна, сумев в упор расстрелять вратаря соперника со второй попытки.

Стоит сказать, что игра с Камеруном стала для Чалова лишь седьмой в его карьере, несмотря на то, первый раз он попал в заявку сборной России еще в 2018 году.

Контрольный поединок сборной России и сборной Камеруна продолжается в эти минуты. Все события встречи освещаются в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 16 октября против Кении.