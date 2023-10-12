Талалаев: «Сборная Камеруна – соперник совершенно иного уровня»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев оценил значение матча сборных России и Камеруна. Игра между ними в эти минуты проходит в Москве на газоне «ВТБ Арены».

«Все перестановки и эксперименты в составе нашей сборной больше тренерскому штабу для построения большой и серьезной команды на будущее. Сегодняшний соперник — это шаг к будущему, потому что это совершенно иной уровень», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что следить за событиями матча российской и африканской команд можно в текстовой трансляции от LiveResult.ru.