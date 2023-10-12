Промес пришёл на товарищеский матч с Камеруном, чтобы поддержать сборную России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о контрольном поединке сборной России с национальной командой Камеруна.

«Ожидания от матча? Я просто хочу увидеть хороший футбол. Я пришел, чтобы поддержать сборную России», — приводит слова Промеса «Чемпионат».

Товарищеская игра между сборной России и сборной Камеруна проходит в эти минуты. На данный момент счет не открыт – 0:0. За всеми событиями встречи вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что следующий поединок команда Валерия Карпина проведет 16 октября против Кении.