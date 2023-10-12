Россия - Камерун: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные России и Камеруна проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча РОССИЯ - Камерун
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Протокол игры
|(1:0) Чалов Фёдор40'
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Осипенко Максим•Солдатенков Александр•Сильянов Александр•Глебов Данил•Баринов Дмитрий•Кузяев Далер•Обляков Иван•Чалов Фёдор46' (Соболев Александр Сергеевич (46') •Пиняев Сергей
Ондоа Джозеф•Кастеллетто Жан-Шарль•Мукуди Ароль•Гонсалес Омар II•Толо Нуху•Нтчам Оливье•Кунде Пьер•Ондуа Гаэль•Мбеумо Брайан•Абубакар Венсан•Нгамалё Николя
12 октября. Стадион "ВТБ Арена".
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