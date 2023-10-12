Черчесов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию

Бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдёте в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

По мнению Черчесова, прежде чем принимать какое-то решение, нужно взять паузу и хорошо оценить ситуацию. Экс-тренер российской сборной считает, что делать резкие движения в такой ситуации не нужно.

«Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут», - отметил Черчесов.

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