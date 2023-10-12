​Черчесов высказался перед матчем Россия – Камерун

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на «ВТБ Арену», где в четверг национальная команда проведёт товарищеский матч против Камеруна. Черчесов сказал несколько слов перед игрой.

«Игра сборной – всегда знаковое событие, тем более дома давно не играли с таким соперником. Надеюсь, что зрители придут. Слышал, что будет 20 с лишним тысяч, не знаю, правда это или нет. Думаю, что всё будет нормально», - цитирует Черчесова Sport24.

Матч между сборными России и Камеруна начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВТБ Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России после Евро-2020.