Братья Миранчуки рассказали, что их никто не различает в сборной России

Полузащитники национальной сборной России Алексей и Антон Миранчуки рассказали, что в расположении команды их до сих пор никто не может различить кроме как по игровому номеру.

«Партнёры по команде не различают нас. Как они могут нас отличить?», - говорит для «Матч ТВ» Алексей Миранчук.

Напомним, что Алексей этот сезон проводит в «Аталанте» в Серии А, а Антон защищает цвета столичного «Локомотива».

«Больше нет возможностей нас различить кроме номера на спине, всё», - смеясь добавляет Антон.

Текстовую трансляцию грядущего матча команд России и Камеруна проводит портал LiveResult.ru. Кстати, оба брата начнут игру в запасе.