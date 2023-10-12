Созин: «Сборной России в матче с Камеруном нужен настоящий капитан, а не Хлусевич или Сутормин»

Футбольный аналитик Андрей Созин высказался о роли капитана сборной России в матче против команды Камеруна.

Напомним, что с капитанской повязкой россиян на матч против участника мундиаля в Катаре выведет полузащитник и лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.

«В грядущем матче сборной России нужен истинный капитан, а не кто-то вроде Хлусевича или Сутормина. Это не критика Хлусевича или Сутормина, они отличные игроки, это просто пример. Но как можно сделать такого игрока капитаном сборной? Это не то, что нужно, и все это понимают. Нам нужен лидер, за которым пойдут игроки», - размышляет Созин для «Чемпионата».

Текстовую трансляцию грядущего противостояния проведёт команда портала LiveResult.ru.