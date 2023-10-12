Борис Игнатьев оценил важность игры сборных России и Камеруна

Ветеран российского тренерского дела Борис Игнатьев порассуждал о грядущем контрольном матче сборных России и Камеруна.

«Я жду интересной и содержательной игры – по такой, уверен, многие соскучились. Ещё хочется посмотреть возможности нашей сборной на фоне авторитетной команды. Игра позволит нам определить направление в работе нашего тренерского корпуса и людей, которые занимаются развитием футбола», - делится Игнатьев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры в текстовом формате можно на нашем сайте.