Борис Игнатьев уверен, что от матча с Камеруном не зависит судьба Карпина в сборной

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев уверен, что как бы не завершился матч команд России и Камеруна в этот четверг, он не отразится на будущем действующего главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Специфика тренера сборной другая. Вот будем играть на ЧМ, ЧЕ, и будем тогда говорить в итоге, выполнил Карпин задачу или нет», - рассуждает Игнатьев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что обе сборные уже назвали свои составы на матч. Текстовую трансляцию игры в 19:00 по московскому времени начнёт наш сайт.

«Разве Соболева готовит Карпин? Что он может сделать за два дня?», - добавляет эксперт.