​Нжи поделился эмоциями после возвращения на стадион «Динамо»

Форвард Клинтон Нжи сказал несколько слов по прибытию на «ВТБ Арену», где в четверг вечером товарищеский матч проведут сборные России и Камеруна.

«Рад вернуться на стадион «Динамо». Как будто вернулся домой», - цитирует 30-летнего Нжи Sport24.

Напомним, что в 2019-2022 годах Клинтон Нжи выступал в России за «Динамо». В настоящий же момент камерунский форвард на клубном уровне представляет турецкий «Сивасспор».

Матч сборных России и Камеруна начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.